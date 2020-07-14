سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد أن أدانتها التجارة العالمية.. السعودية ترد بتغريم "بي إن سبورت"
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، بياناً أعلنت فيه تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" عشرة ملايين ريال (نحو 2.66 مليون دولار)، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائياً، بدعوى انتهاك قواعد المنافسة.
بعد أن أدانتها التجارة العالمية.. السعودية ترد بتغريم "بي إن سبورت"
السعودية تقرر تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" 2.66 مليون دولار وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائياً / Reuters
14 يوليو 2020

قررت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" عشرة ملايين ريال (نحو 2.66 مليون دولار)، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائياً.

وورد في بيان نشرته الهيئة الاثنين، على موقعها: "توضح الهيئة العامة للمنافسة أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت، فقد تبيّن إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلاً بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016".

ووفق البيان، ألزمت الهيئة مجموعة القنوات القطرية، رد جميع المكاسب التي حققتها، نتيجة "انتهاكها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية،" حسب تعبيرها.

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، أكّدت الهيئة أنه بعد إجراء التحقيقات وجمع الاستدلالات اللازمة في الموضوع، اتضح استغلال قنوات "بي إن سبورت" هيمنتها في القيام بممارسات احتكارية.

وادّعت الهيئة أن مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ألزمت الراغبين في مشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016، الاشتراك في باقات أخرى لا تتضمن قنوات رياضية، وأجبرت المشتركين على دفع اشتراك الباقة لمدة سنة، وهو "ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة".

ويأتي هذا القرار، بعد أيام من إدانة لجنة التسوية في منظمة التجارة العالمية، انتهاك السعودية حقوق الملكية الفكرية، من خلال شبكة قنوات "بي آوت كيو"، التي عملت على بث بطولات ومسابقات عالمية تمتلك "بي إن سبورت" حقوق نقلها، في شرق آسيا وشمال إفريقيا وبعض المناطق الأخرى في العالم.

وأمرت المنظمة، السعودية بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية، وقضت بأن عدم اتخاذ المملكة إجراء ضد "بي آوت كيو"، يعد خرقاً لقواعد المنظمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us