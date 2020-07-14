قالت رئاسة الشؤون الدينية التركية إن وجود رسومات في مسجد آيا صوفيا ليس عائقاً أمام صحة الصلوات فيه، بحسب ما جاء في بيان صدر الثلاثاء عقب اجتماع للمجلس الأعلى للشؤون الدينية.

وشدد البيان على أن آيا صوفيا الذي تحول إلى مسجد من قبل السلطان محمد الفاتح بعد فتحه مدينة إسطنبول، يعدّ من أقدم مساجد المدينة، وأنه بات رمزاً للفتح الذي بشر به النبي الكريم.

وقال البيان: "الرسومات في آيا صوفيا ليست عائقاً أمام صحة الصلوات التي ستؤدى فيه، وبرفقة ذلك يجب تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها أثناء أوقات الصلاة باستخدام وسائل مناسبة للتأكد من إمكانية أداء المسلمين صلواتهم بخشوع".

وأكد أنه لا يوجد أي مانع من الناحية الدينية من افتتاح آيا صوفيا الذي يعتبر قيمة كبيرة للتراث الثقافي الإنساني والتاريخي، أمام الزوار خارج أوقات الصلاة، مشيراً إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص امتثال الزوار لآداب المسجد.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: إن "إدانة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بآيا صوفيا مرفوضة"، مشيراً إلى وجود "كنائس في إسبانيا اليوم أنشأت كمساجد".

والجمعة ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

والأحد أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته آيا صوفيا، أن الصلوت الخمس ستقام يومياً في المسجد بشكل منتظم، اعتباراً من الجمعة 24 يوليو/ تموز الجاري.

ويعدّ آيا صوفيا صرحاً فنياً ومعمارياً فريداً، يقع في منطقة السلطان أحمد في إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجداً، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ المنطقة.