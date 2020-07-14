سياسة
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الجيش الليبي: حان وقت تدفق النفط وضرب العابثين بقوت المواطنين
قال المتحدث باسم الجيش الليبي إنه قد حان وقت إنهاء وجود المرتزقة الداعمين لمجرم الحرب خليفة حفتر الذي أباح لهم أرض ليبيا وسماءها، مشيراً إلى أن وقت تدفق النفط قد حان.
الجيش الليبي: حان وقت تدفق النفط وضرب العابثين بقوت المواطنين
قنونو يقول إنه قد حان الوقت للضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين
14 يوليو 2020

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، أنه حان الوقت لتدفق النفط مجدداً، والضرب على الأيدي العابثة بقوت المواطنين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش العقيد محمد قنونو، أورده حساب عملية "بركان الغضب" على فيسبوك.

وقال قنونو: "حان الوقت ليتدفق النفط مجدداً، والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين، وإنهاء تواجد المرتزقة الداعمين لمجرم الحرب (الجنرال الانقلابي خليفة حفتر) الذي أباح لهم أرض ليبيا وسماءها".

وأضاف: "نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".

وتابع مؤكداً: "نبشر كل الليبيين الشرفاء أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها".

ووجه قنونو رسالة إلى فلول مليشيا حفتر، قائلاً: "الجواب ما ترون لا ما تسمعون. ونعاهد شعبنا بأن جرائم المقابر الجماعية وزرع الألغام لن تمر دون عقاب".

والسبت أعلن أحمد المسماري ، المتحدث باسم حفتر، في بيان متلفز، الإصرار على إغلاق المواني والحقول النفطية، غداة إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، قبل أن تتراجع عن ذلك الأحد، بعد بيان المسماري.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2020 أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية في تمويل المجهود العسكري".

كما أقفلوا مواني وحقولاً أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

ووفق أحدث تقديرات المؤسسة فإن تراجع الإنتاج النفطي كبد ليبيا خسائر بنحو 6.5 مليارات دولار، إضافة إلى تكاليف باهظة لإصلاح أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والمواني 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفاً حالياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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