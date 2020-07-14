توفي الصحفي المصري المعارض محمد منير (65 عاماً)، الاثنين، بعد تدهور حالته الصحية بمستشفى العجوزة غربي القاهرة، عقب 10 أيام من إطلاق سراحه إثر اتهامات نفاها بـ"نشر أخبار كاذبة".

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية اليوم وفاة منير، دون تفاصيل عن سبب الوفاة.

وقال سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة، في تصريح لموقع "درب": "عرفت من حازم منير شقيق الفقيد، أن الكاتب الراحل تعرض لمشكلة في التنفس صباح اليوم، ومشكلة في عضلة القلب، ثم توفي منذ نصف ساعة في مستشفى العجوزة".

ووفق تقارير صحفية فإن وفاة منير جاءت إثر إصابته بفيروس كورونا أو الاشتباه في ذلك وحجزه للعلاج، في حين لم يصدر على الفور بيان من أسرته يؤكد ذلك أو ينفيه.

وتأتي وفاة منير بعد 10 أيام من إطلاق سراحه على ذمة تحقيقات مرتبطة بتهم نفاها حول "نشر أخبار كاذبة".

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة: إن "الكاتب الصحفي محمد منير توفي اليوم بعد فترة وجيزة من إخلاء سبيله بدون ضمانات، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد الجنازة أو مكان الدفن".

ووفق المصدر ذاته فإنه "في 2 يوليو/ تموز الجاري أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الكاتب الصحفي محمد منير دون ضمانات، وغادر مستشفي ليمان سجن طرة (جنوبي القاهرة) والتي نقل لها آنذاك لمعاناته من بعض الأمراض".

ومنير صحفي يساري ومعارض بارز، وأحد رموز تيار الاستقلال بنقابة الصحفيين، وله مقالات في أكثر من وسيلة إعلامية بمصر وخارجها.

وحظي منير بنعي واسع من قوى وشخصيات مؤيدة ومعارضة للنظام بمصر، بالتزامن مع حلول وسم يحمل اسمه ضمن الأعلى تداولاً بمنصة تويتر في مصر، مساء الاثنين.

وعبر تويتر قال طلعت فهمي المتحدث باسم الإخوان، إن منير "صحفي حر دفع حياته ثمناً لمواقفه الوطنية الشريفة"، في حين وصفه الكاتب عمار علي حسن بأنه "شجاع وطيب ومدافع عن حق الناس في العيش والاختيار".

كما نعاه رئيس حزب الوسط المعارض أبو العلا ماضي، والبرلماني المؤيد للنظام عبد الرحيم علي، والكاتبة ياسمين الخطيب، في بيانات منفصلة.

كما نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين، منير في بيان، قائلاً إنه كان "قيمة وقامة مخلصاً لكل ما يعتقده وجريئاً في إعلانه، وكاتباً ساخراً ومشاغباً على غرار القامات الكبرى في هذه المدرسة العريقة بالصحافة المصرية".