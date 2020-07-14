سياسة
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لجنة أمريكية تركية تطالب الكونغرس بتسليم "كولن" الإرهابي لأنقرة
أرسلت اللجنة التوجيهية الوطنية الأمريكية التركية (TASC) رسالة إلى الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، موقعة من قبل جميع أعضائها، طالبت بتسليم الإرهابي فتح الله كولن المسؤول عن محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016 الفاشلة.
لجنة أمريكية تركية تطالب الكونغرس بتسليم "كولن" الإرهابي لأنقرة
اللجنة التوجيهية الوطنية الأمريكية التركية تطالب الكونغرس الأمريكي بتسليم زعيم منظمة "فتح الله كولن" الإرهابية إلى تركيا / AA
14 يوليو 2020

طالبت اللجنة التوجيهية الوطنية الأمريكية التركية (TASC)، الاثنين، الكونغرس الأمريكي بتسليم زعيم منظمة "فتح الله كولن" الإرهابية إلى تركيا.

جاء ذلك في رسالة بعثتها اللجنة إلى الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، موقعة من قبل جميع أعضائها مطالبين بتسليم كولن المسؤول عن محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016 لتركيا.

وأوضحت الرسالة أن المنظمة وبتعليمات من زعيمها الإرهابي كولن هاجمت الشعب التركي مستخدمة أسلحة حلف شمال ال أطلسي "ناتو"، مشيرة إلى وجود أدلة تثبت ذلك.

وذكرت الرسالة أن الإرهابي كولن أعطى رسائل واضحة حول محاولة الانقلاب في بعض خطاباته، لافتة إلى أنه لا يمثل الأتراك الأمريكيين والإسلام، ولا يؤمن بالقيم الديمقراطية.

وأكدت اللجنة أن الأتراك الأمريكيين والشعب التركي يطالبان بمحاكمة الإرهابي كولن وأعضاء المنظمة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله كولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وتصدى المواطنون للانقلابيين، إذ توجهوا بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي في إسطنبول، ومديريات الأمن بالمدينتين، ما أجبر آليات الانقلابيين على الانسحاب، وساهم ذلك في إفشال المخطط الانقلابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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