أعلنت لجنة أطباء السودان، الاثنين، مقتل 9 وإصابة 14 من المشاركين في اعتصام منطقة "فتاب رنو" في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وقالت اللجنة التي تعدّ أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين، في بيان: إن "المهاجمين (لم تحددهم) قتلوا وجرحوا المعتصمين، كما قاموا بسرقة ممتلكات المواطنين".

وأوضح البيان أن هناك مصابين بالرصاص الحي بين الإصابات، مشيراً إلى أن عمليات الحصر ما تزال مستمرة.

وعقب مقتل المعتصمين طالب تجمع المهنيين السودانيين مجلسي السيادة والوزراء بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات، والقبض على المشاركين في الهجوم على الاعتصام.

وقال التجمع وهو أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان: "المليشيات (لم يحددها) قامت بحرق عدد من السيارات وسرقة مواشي مواطنين، وحرق سوق المنطقة".

والاثنين أعلنت سلطات ولاية شمال دارفور حالة الطوارئ في الولاية، على خلفية أحداث عنف قام بها أشخاص (لم تحددهم) وصفتهم بـ"المندسين"، على مواطنين معتصمين للمطالبة بحقوق مشروعة.

ومنذ الأسبوع الماضي تشهد ولاية شمال دارفور اعتصامات للمطالبة بتأمين الموسم الزراعي وحمايته من هجمات المسلحين، وإقالة مسؤولين محليين.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعاً مسلحاً بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.