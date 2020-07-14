سياسة
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نائب الرئيس التركي يدين العدوان الأرميني على أذربيجان
قال نائب الرئيس التركي إنه لا يمكن القبول بالاعتداء الذي تعرضت له أذربيجان من قبل أرمينيا، مضيفاً: "أدين بشدة هذا الهجوم، وأسأل الله الرحمة لأشقائنا الأذريين".
نائب الرئيس التركي يدين العدوان الأرميني على أذربيجان
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يدين العدوان الأرميني على أذربيجان / AA
14 يوليو 2020

دان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، العدوان الأرميني على أذربيجان، جاء ذلك في تغريدة على تويتر، مساء الاثنين، نشرها مع وسم "نحن معك يا أذربيجان".

وأكد أوقطاي في رسالته روابط الأخوة والصداقة التي تجمع تركيا وأذربيجان.

وقال: "لا يمكن القبول بالاعتداء الذي تعرضت له أذربيجان الصديقة والشقيقة، من قبل أرمينيا".

وأضاف أوقطاي: "أدين بشدة هذا الهجوم، وأسأل الله الرحمة لأشقائنا الأذريين".

والأحد أعلنت وزارة الدفاع الأذرية تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 جنود أذريين، بينهم ضابط، وأصيب 4 آخرون بجروح.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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