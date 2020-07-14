سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 14 يوليو/تموز 2020
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يقول إن اتفاقنا مع ليبيا أفاد مصر / AA
14 يوليو 2020

أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي يقول إن اتفاقنا مع ليبيا أفاد مصر ولنا مصالح مشتركة مع القاهرة بالمتوسط، وشيخ قبائل سقطرى يدعو لاستئصال "الاحتلال الإماراتي السعودي".

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جاوش أوغلو: اتفاقنا مع ليبيا أفاد مصر ولنا مصالح مشتركة مع القاهرة بالمتوسط

    قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية العام الماضي غيّر الموازين في شرق المتوسط، وأكسب مصر نحو 50 كلم مربعاً من المياه الإقليمية. [TRTعربي]

    وأشار جاوش أغلو إلى أن الخريطة التي أعدتها جنوب قبرص اليونانية تنتهك حقوق مصر وإسرائيل أيضاً، وتوقيع الاتفاق بين تركيا وليبيا ساهم في امتناع مصر عن التوقيع على اتفاقيات ترسيم حدود بحرية مع جنوب قبرص اليونانية. [TRTعربي]

    وأوضح أن بين القاهرة وأنقرة مصالح مشتركة، وأنه لا يوجد خلاف في وجهات النظر بين مصر وتركيا في مسألة توسيع المساحات البحرية المشتركة. [TRTعربي]

    اليمن.. شيخ قبائل سقطرى يدعو لاستئصال "الاحتلال الإماراتي السعودي"

      اتهم شيخ مشايخ قبائل سقطرى باليمن الشيخ عيسى بن ياقوت المجلس الانتقالي الجنوبي ببدء تنفيذ خطط ما وصفه بـ"الاحتلال الإماراتي السعودي" للعبث بمحافظة سقطرى، داعياً إلى استئصال "قوى الاحتلال التخريبية". [TRTعربي]

      وأشار إلى أن المجلس، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، استحدث مواقع عسكرية في سقطرى على أهم المواقع الجبلية الاستطلاعية المطلة على البحر ومختلف منافذ الجزيرة. [الأناضول]

      ودعا جميع المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والأحرار في سقطرى إلى التدخل السريع للوقوف ضد كل ممارسات "قوى الاحتلال التخريبية"، واستئصالها ووقف عبثها الباطل وأعمالها العسكرية الهدامة بأنواعها كافة. [TRTعربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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