تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 13 مليوناً الاثنين، لتبلغ بذلك علامة فارقة جديدة في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.

وارتفع عدد الإصابات إلى 13 مليوناً من 12 مليون حالة في غضون خمسة أيام فقط منذ الثامن من يوليو/تموز، وذكرت منظمة الصحة العالمية إن هذا العدد يعادل ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة المسجل سنوياً.

ونجم عن فيروس كورونا أكثر من 568 ألف حالة وفاة حتى الآن، وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجل عالمياً بالإنفلونزا الحادة.

وحسب وكالة رويترز، فانتشار الفيروس يتسارع في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها، وسجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم ونصف الوفيات، إذ سجلت الولايات المتحدة رقماً عالمياً بلغ 69,070 إصابة في العاشر من يوليو/تموز.

وفي البرازيل أثبتت الفحوص إصابة 1.86 مليون شخص بالمرض، بينهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وسجلت أكثر من 72,000 حالة وفاة.

ومنذ الأول من يوليو/تموز تسجل الهند, صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات، 23,000 إصابة جديدة يومياً في المتوسط.

وسُجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في العاشر من يناير/كانون الثاني، قبل أن تتصاعد حالات الإصابة والوفاة في أوروبا وتنتقل لاحقاً إلى الولايات المتحدة.