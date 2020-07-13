سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 13 مليوناً
تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 13 مليوناً، وسجّل عدد وفيات أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة أشهر، وارتفعت الإصابات إلى 13 مليوناً من 12 مليوناً خلال خمسة أيام فقط.
إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 13 مليوناً
عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 13 مليوناً / AFP
13 يوليو 2020

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 13 مليوناً الاثنين، لتبلغ بذلك علامة فارقة جديدة في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.

وارتفع عدد الإصابات إلى 13 مليوناً من 12 مليون حالة في غضون خمسة أيام فقط منذ الثامن من يوليو/تموز، وذكرت منظمة الصحة العالمية إن هذا العدد يعادل ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة المسجل سنوياً.

ونجم عن فيروس كورونا أكثر من 568 ألف حالة وفاة حتى الآن، وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجل عالمياً بالإنفلونزا الحادة.

وحسب وكالة رويترز، فانتشار الفيروس يتسارع في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها، وسجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم ونصف الوفيات، إذ سجلت الولايات المتحدة رقماً عالمياً بلغ 69,070 إصابة في العاشر من يوليو/تموز.

وفي البرازيل أثبتت الفحوص إصابة 1.86 مليون شخص بالمرض، بينهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وسجلت أكثر من 72,000 حالة وفاة.

ومنذ الأول من يوليو/تموز تسجل الهند, صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات، 23,000 إصابة جديدة يومياً في المتوسط.

وسُجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في العاشر من يناير/كانون الثاني، قبل أن تتصاعد حالات الإصابة والوفاة في أوروبا وتنتقل لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us