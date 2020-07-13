سياسة
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سفير ليبيا بالأمم المتحدة: شروط حفتر لفتح مواني النفط تبرهن ارتهانه للخارج
قال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إن "حفتر مجرم حرب ولا مكان له في العملية السياسية"، وأشار إلى أن الشروط التي وضعها حفتر لإعادة فتح الحقول النفطية في البلاد تثبت ارتهانه للخارج وأن القرار ليس بيده.
سفير ليبيا بالأمم المتحدة: شروط حفتر لفتح مواني النفط تبرهن ارتهانه للخارج
السني يقول إن الشروط التي وضعها المسماري تبرهن أن القرار ليس بيد حفتر وأنه مرهون للخارج 
13 يوليو 2020

اعتبر سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن الشروط التي طرحها الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لإعادة فتح حقول ومواني النفط، تبرهن ارتهانه للخارج.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني للسني مع قناة الحرة التي تبث من الولايات المتحدة الأمريكية مساء الأحد.

والسبت اشترط أحمد المسماري المتحدث باسم مليشيا حفتر في بيان متلفز "فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط"، لإعادة فتح حقول ومواني النفط بالبلاد.

وقال السني: إن "الشروط التي وضعها المسماري تبرهن ارتهان حفتر للخارج، وتدل على أن القرار ليس بيده".

والأحد قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن الإمارات أعطت تعليمات لمليشيا حفتر بوقف إنتاج النفط الخام، مشيرة إلى أن المليشيات ناقضت موقفها المتعاون الذي أبدته خلال المفاوضات، دون تفاصيل.

ورداً على وقف إنتاج النفط، توعدت السفارة الأمريكية بطرابلس "أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري...سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".

ولفت السني في حديثه إلى أن "ليبيا تعاني من تدخلات خارجية منذ 2011، وتعامل المجتمع الدولي مع الأزمة وفتح الساحة لتصفية الحسابات والحرب بالوكالة سبب تراكمات على مدار السنوات الماضية".

واعتبر أن دعم بعض الدول لحفتر يأتي لـ"محاولة إشعار المواطن العربي بالندم للخروج طالباً التداول السلمي للسلطة، خشية هذه الأنظمة على كراسيها" (دون أن يسمّيها).

ورداً على سؤال حول موقف مصر، قال: "نتفهم قضية الأمن القومي المصري، وهو من الأمن القومي الليبي، لكن علاج التخوفات المصرية لا ينطلق من دعم حرب على الحدود".

كما اعتبر أن "تعاون حكومة الوفاق مع تركيا هو من باب الدفاع عن النفس، ودفع محاولة الانقلاب في البلاد".

وحول الحوار مع حفتر، قال السني: "حفتر مجرم حرب، وليس له مكان في العملية السياسية".

وأردف: "لا يمكن أن نتقاسم السلطة مع مجموعة ديكتاتورية تريد الاستيلاء عليها بالقوة والسلاح".

وأضاف: "هناك نخب وطنية في المنطقة الشرقية (خاضعة لسيطرة حفتر)، قد لا تتوافق مع حكومة الوفاق، لكننا نمد يدنا لها للحوار ومناقشة مصير الأمة الليبية".

وشنت مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على العاصمة طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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