أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع، استهداف قواعد ومنشآت سعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال سريع في بيان على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "رداً على جرائمِ العدوان المستمرةِ والتي كان آخرَها مجزرة أمس بمحافظة حجة، ورداً على حصاره الظالم والمستمر وتزامناً مع الذكرى المئوية لمجزرة تنومة .. دكت صواريخنا الباليستية وطائراتنا المسيرة في عملية عسكرية واسعة عدداً من القواعد والمنشآت السعودية العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير، منها المطارات والقواعد العسكرية".

وأضاف: "بصواريخَ باليستية عالية الدقة لم يُعلن عنها بعد، وبعدد كبير من الطائراتِ المسيرة استهدفت قواتنا المسلحة مرابضَ الطائراتِ الحربية وسكن الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميسِ مشيط، وأهدافاً عسكرية أخرى في مطارات أبها وجيزان ونجران .. إضافة إلى منشأة النفطِ العملاقةِ بالمنطقة الصناعية بجيزان، وكانت الإصابة دقيقةً".

وأوضح "نجحت قواتنا في استهداف مُعسكر تداوين بمأرب أثناء اجتماع ضمّ قادة عسكريينَ سعوديينَ مع أتباعهم من اليمنيين.. وأدتِ العمليةُ إلى مصرع وإصابة العشرات".

وقال إن قواته لن "تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من الضربات المؤلمة خلالَ الفترةِ القادمة حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصار".

ومساء الأحد اتهمت جماعة الحوثي التحالف بقيادة السعودية بقتل 6 نساء و4 أطفال خلال غارة جوية استهدفت منزلاً بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، في حين لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف، غير أنه سبق أن أكد حرصه على تجنب استهداف المدنيين والمرافق المدنية في اليمن.

وقال البيان: إن "غارة لطيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي (التحالف ) على منزل مواطن في منطقة وشحة بمحافظة حجة (قرب حدود السعودية) أدت إلى استشهاد 6 نساء و4 أطفال".

وأضاف أن الغارة الجوية أسفرت أيضاً عن "جرح رجل وامرأة كحصيلة أولية حتى هذه اللحظة".

التحالف: اعترضناصواريخباليستية

وكان التحالف بقيادة السعودية أعلن، الاثنين، تدمير 4 صواريخ باليستية، و8 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باليمن في اتجاه السعودية.

وأفاد بيان للمتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أوردته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، بأن "قوات التحالف اعترضت ودمرت 4 صواريخ باليستية، و7 طائرات مسيرة (بدون طيار) مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية".

وفي بيان آخر صدر لاحقاً، أعلن التحالف "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون من صنعاء في اتجاه المملكة"، في حين لم يعلق الحوثيون على إعلان التحالف العربي.

بنكأهداف

في سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الاستخبارات بجماعة الحوثي، عبد الله الحاكم، عن امتلاك جماعته "بنك أهداف حيوية في السعودية والإمارات وتل أبيب"، وفق الموقع الرسمي للجماعة.

وقالت جماعة "الحوثي" الأحد: إنها "باتت تملك أهدافاً حيوية وهامة في كل من تلك الدول" عبر تصريحات أدلى بها عبد الله يحيى الحاكم، رئيس ما تسمى "هيئة الاستخبارات والاستطلاع" في الجماعة، نقلتها وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وتحدث الحاكم عن أن قوات جماعته "أصبحت اليوم تمتلك بنك أهداف هامة وحيوية ليس فقط في السعودية والإمارات، بل وفي تل أبيب، وأبعد من ذلك"، دون أن يدلل على ذلك أو يلوح باستهداف لأي منها.

وهذه هي أول مرة تتحدث فيها الجماعة المتهمة بتلقي دعم إيراني، بأن لديها أهدافاً ومعلومات مهمة في إسرائيل.

ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

وخلفت الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، إذ بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.