سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن يرفض اعتقال وتعذيب النشطاء في مصر ويصف السيسي بدكتاتور ترمب المفضّل
استنكر نائب الرئيس السابق جو بايدن "اعتقال وتعذيب ونفي" النشطاء المصريين، وقال "لا شيكات على بياض لدكتاتور ترمب المفضّل بعد الآن"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
بايدن يرفض اعتقال وتعذيب النشطاء في مصر ويصف السيسي بدكتاتور ترمب المفضّل
استذكر بايدن في تغريدته ما حصل سابقاً مع الناشطين سارة حجازي ومحمد سلطان / Reuters
13 يوليو 2020

قال مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي للرئاسة جو بايدن إن "اعتقال وتعذيب ونفي" النشطاء المصريين أو "تهديد عائلاتهم" أمر غير مقبول، وأضاف: "لا شيكات على بياض لدكتاتور ترمب المفضّل بعد الآن"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلّق بايدن في تغريدة، ليلة الأحد، على خبر إطلاق سراح الشاب المصري الأمريكي محمد عماشة بعد قضائه "486 يوماً في سجن مصري لرفعه لافتة احتجاجية"، واستذكر في تغريدته ما حصل سابقاً مع الناشطين سارة حجازي ومحمد سلطان.

وكان عماشة قد اعتقل في القاهرة قبل أكثر من سنة، بعد نشاط احتجاجي في ميدان التحرير، حمل خلاله لافتة كتب عليها: "الحرية لجميع السجناء" ونشرها على حساباته الشخصية، لتتهمه السلطات المصرية بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة "جماعة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأوقفت السلطات المصرية أفراداً من عائلة الناشط محمد سلطان، في محاولة للضغط عليه بعد أن رفع مؤخراً دعوى في محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، وهو ما أدانته منظمات حقوقية مصرية ودولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us