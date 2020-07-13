قال مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي للرئاسة جو بايدن إن "اعتقال وتعذيب ونفي" النشطاء المصريين أو "تهديد عائلاتهم" أمر غير مقبول، وأضاف: "لا شيكات على بياض لدكتاتور ترمب المفضّل بعد الآن"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلّق بايدن في تغريدة، ليلة الأحد، على خبر إطلاق سراح الشاب المصري الأمريكي محمد عماشة بعد قضائه "486 يوماً في سجن مصري لرفعه لافتة احتجاجية"، واستذكر في تغريدته ما حصل سابقاً مع الناشطين سارة حجازي ومحمد سلطان.

وكان عماشة قد اعتقل في القاهرة قبل أكثر من سنة، بعد نشاط احتجاجي في ميدان التحرير، حمل خلاله لافتة كتب عليها: "الحرية لجميع السجناء" ونشرها على حساباته الشخصية، لتتهمه السلطات المصرية بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة "جماعة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأوقفت السلطات المصرية أفراداً من عائلة الناشط محمد سلطان، في محاولة للضغط عليه بعد أن رفع مؤخراً دعوى في محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، وهو ما أدانته منظمات حقوقية مصرية ودولية.