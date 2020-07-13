أظهرت بيانات رويترز تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك 35 ألف حالة، الأحد ،متخطية إيطاليا لتصبح رابع أكبر بلد في عدد ضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وسجلت المكسيك 276 وفاة و4482 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 35006 وفيات و299750 حالة إصابة.

وقال الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الوباء "يفقد قوته" في المكسيك، وألقى باللوم على ما وصفها بوسائل إعلام "محافظة" في بث القلق.

من جانب آخر، تجاوزت الأرجنتين مئة ألف إصابة بالفيروس في ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار المتزايد للوباء، رغم فرض حجر صحي صارم في العاصمة بوينس أيرس والمناطق المحيطة بها.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2657 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 100166 حالة.

وكان البلد الواقع بأمريكا الجنوبية فرض حجراً صحياً صارماً في منتصف مارس/آذار لوقف انتشار الفيروس، وخفف القيود بشكل طفيف خلال مايو/أيار، لكنه أعاد تطبيقها في أواخر يونيو/حزيران في العاصمة والمناطق المحيطة بها نتيجة ارتفاع عدد الإصابات.

وبلغ عدد الو فيات في الأرجنتين 1845 وذلك بفارق كبير عن البرازيل التي شهدت أكثر من 71 ألف وفاة حتى يوم الأحد، وكذلك بيرو التي سجلت 11682. لكن عدد الإصابات لم يتجاوز الألف إلا في مطلع يونيو/حزيران، وسجل ثلاثة آلاف يومياً على الأقل خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

وفي البرازيل قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 631 وفاة بفيروس كورونا الأحد، مضيفة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليوناً و864 ألف حالة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات حتى يوم الأحد وصل إلى 72100 وفاة.

وتسجل البرازيل حالياً ثاني أكبر عدد للإصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة. ويقول خبراء إن العدد الإجمالي الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة، وذلك في ضوء نقص عدد الاختبارات.

في السياق ذاته سجّلت الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تأثّراً بكورونا في العالم، الأحد، 59747 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرق) مقرًّا، أنّ إجماليّ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 3301820 شخصاً، في حين ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى 135171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).

والسبت سجّل العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 66528 إصابة في 24 ساعة.

ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قناعاً للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً، من أجل ان يكون مثالاً في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترمب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع داكن قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وكان ترمب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الأبيض: "أعتقد أنّ وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يوماً أبداً ضدّ الأقنعة، لكنّني أعتقد بأنّ لها مكاناً وزماناً مناسبين".

وذكرت تقارير إعلاميّة الأسبوع الماضي أنّ مساعدي ترمب توسّلوا إليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة، وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات وتخلّف الرئيس عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.