سياسة
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مؤسسة النفط الليبية: الإمارات أعطت تعليمات لمليشيا حفتر بإيقاف الإنتاج
صرحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن الإمارات أعطت تعليمات لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بوقف إنتاج النفط الخام، وأعلنت المؤسسة أنها مجبرة على إعادة إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا.
مؤسسة النفط الليبية: الإمارات أعطت تعليمات لمليشيا حفتر بإيقاف الإنتاج
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تقول إن الإمارات أعطت تعليمات لمليشيا حفتر بوقف إنتاج النفط الخام / Reuters
12 يوليو 2020

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الأحد، إن الإمارات أعطت تعليمات لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بوقف إنتاج النفط الخام مشيرة إلى أن المليشيات ناقضت موقفها المتعاون الذي أبدته خلال المفاوضات.

وأضافت المؤسسة في بيان، أن تعليمات الإمارات لمليشيات حفتر "مخيبة للآمال، خاصة بعد التصريحات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في الإمارات خلال الأسبوع الماضي الداعمة لجهود استئناف إنتاج النفط في ليبيا".

وأدانت المؤسسة الإغلاق المتجدد لصادرات النفط، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك.

والجمعة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة "القوة القاهرة" عن صادراتها، رغم استمرار مشاكل فنية تقلل معدلات الإنتاج، بعد تصريحات لأطراف الصراع بشأن أهمية عودة الإنتاج

لكن المؤسسة قالت في بيانها الأحد "مجبرون على إعادة إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا، من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية".

وزادت: "مرتزقة الفاغنر والمرتزقة يحتلون حالياً ميناء السدرة النفطي (شرق)، فيما يقيم مرتزقة فاغنر والمرتزقة السودانيون في محيط حقل الشرارة (جنوب) وهو ما يمنع تدفق النفط الليبي".

وطالبت المؤسسة بانسحاب جميع المرتزقة من منشآت النفط الليبية، وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: "إذا فشلت الجهود الدولية، فيجب أن تكون هناك عواقب لأفعال تلك الدول التي تقوض قواعد النظام الدولي، والتي تقوم بتدمير ليبيا٫ إنهم يشكلون تهديداً خطيراً للأمن".

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في تمويل المجهود العسكري".

كما أغلقوا موانئ وحقولاً أخرى ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها، وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، دولاً إقليمية داعمة لحفتر (لم تذكرها)، بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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