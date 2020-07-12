سياسة
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السراج يبحث سير العمليات بسرت والجفرة ويوجه بالانضمام لاتفاقيات دولية
بحث فائز السراج مع قادة المناطق العسكرية الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات وسير العمليات بمنطقة سرت والجفرة، كما وجّه وزير خارجيته باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى اتفاقيات دولية.
السراج يبحث سير العمليات بسرت والجفرة ويوجه بالانضمام لاتفاقيات دولية
رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج يحث مع قادة المناطق العسكرية الوضع العسكري في البلاد / Reuters
12 يوليو 2020

بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج الأحد، مع قادة المناطق العسكرية الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت/ الجفرة (وسط).

جاء ذلك خلال اجتماع السراج وهو القائد الأعلى للجيش، مع قادة المنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي، وقائد المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وقائد المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وقائد غرفة عمليات سرت/الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

ووفق البيان، فإن السراج بحث أيضاً مع القادة العسكريين، "مراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة"، مضيفاً أن الاجتماع ناقش "تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش الليبي في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة".

والأربعاء، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأطراف الليبية لجعل سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح كخطوة أولى لإطلاق المفاوضات.

الانضمامإلىاتفاقياتدولية

في سياق آخر، وجه فائز السراج، وزير خارجيته محمد الطاهر سيالة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى اتفاقيات دولية.

وقال المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي في تغريدة عبر "تويتر"، إن "السراج طلب من سيالة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام والتوقيع على بعض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها".

وأوضح القبلاوي أن "الاتفاقيات التي طلب السراج الانضمام إليها متعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، وحظر الألغام ضد الأفراد إضافة للبروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية مناهضة التعذيب".

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت ليبيا المئات من حالات الإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل، وتشريد عائلات بأكملها على يد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، وفق تقارير أممية ومحلية ودولية.

كما خلفت مليشيا حفتر عند انسحابها من ضواحي طرابلس الجنوبية في الآونة الأخيرة، ألغاماً وعبوات ناسفة تسببت بقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء وأفراد أمن مكلفين بتفكيك هذه الألغام، وفق تصريحات سابقة لستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا.

ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات عى مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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