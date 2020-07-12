سياسة
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اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف بقتل نساء وأطفال بغارة في "حجة"
اتهمت جماعة الحوثي في اليمن التحالف بقيادة السعودية بقتل 6 نساء و4 أطفال في غارة جوية استهدفت منزلاً بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.
اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف بقتل نساء وأطفال بغارة في "حجة"
الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 6 نساء و4 أطفال خلال غارة جوية  / AFP
12 يوليو 2020

اتهمت جماعة الحوثي، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقتل 6 نساء و4 أطفال خلال غارة جوية استهدفت منزلاً بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف، غير أنه سبق أن أكد حرصه على تجنب استهداف المدنيين والمرافق المدنية في اليمن.

وقال البيان إن "غارة لطيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي على منزل مواطن في منطقة وشحة بمحافظة حجة (قرب حدود السعودية) أدت إلى استشهاد 6 نساء و4 أطفال"، مضيفاً أن الغارة الجوية أسفرت أيضاً عن "جرح رجل وامرأة كحصيلة أولية حتى هذه اللحظة".

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80% من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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