سياسة
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فلسطين.. "حماس" تتهم قناة "العربية" السعودية بالتضليل وترويج الأكاذيب
نشرت قناة العربية أنباء تفيد عن اعتقال وزارة الداخلية بغزة 16 عنصراً، من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، بتهمة التعامل مع إسرائيل، وهو ما نفته حركة حماس واتهمت القناة بترويج الشائعات والأكاذيب.
فلسطين.. "حماس" تتهم قناة "العربية" السعودية بالتضليل وترويج الأكاذيب
داخلية غزة: قناة العربية تعمل على ترويج الأكاذيب / AFP
12 يوليو 2020

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة الأحد، إن قناة العربية المملوكة للمملكة العربية السعودية تمارس التضليل.

وأشارت الوزارة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صادر عنها إلى أن قناة العربية "تعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب وتمارس التضليل".

ونفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ما نُشر عبر قناة العربية من "أخبار مفبركة منسوبة للوزارة حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال".

وحذّرت "من نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية"، داعية إلى تحري الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية.

وكانت قناة العربية قد نشرت، الأحد، أنباء تفيد عن اعتقال وزارة الداخلية بغزة 16 عنصراً، من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، بتهمة التعامل مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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