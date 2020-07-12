قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة الأحد، إن قناة العربية المملوكة للمملكة العربية السعودية تمارس التضليل.

وأشارت الوزارة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صادر عنها إلى أن قناة العربية "تعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب وتمارس التضليل".

ونفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ما نُشر عبر قناة العربية من "أخبار مفبركة منسوبة للوزارة حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال".

وحذّرت "من نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية"، داعية إلى تحري الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية.

وكانت قناة العربية قد نشرت، الأحد، أنباء تفيد عن اعتقال وزارة الداخلية بغزة 16 عنصراً، من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، بتهمة التعامل مع إسرائيل.