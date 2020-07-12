أصيب أكثر من 12.75 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما توفي نحو 563 ألفاً و869 شخصاً جراء الفيروس، حسب إحصاء لوكالة رويترز.

وسُجّلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 134,659 وفاة وثلاثة ملايين و262,964 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 71,469 حالة وفاة ومليون و839,850 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها 820,916 حالة، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 22,123 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 720,547، وإن لم تتجاوز وفياتها 11,205.

واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 44,798، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 320,407.

وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34,945 حالة، لكنها حلت في المركز الثالث عشر في قائمة الإصابات بواقع 242,827.

أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30,004 حالات، بيد أن ترتيبها جاء السادس عشر من حيث الإصابات بواقع 205,898.

وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28,403 وفيات، لكنها جاءت في المركز التاسع من حيث الإصابات بتسجيل 271,762 إصابة.