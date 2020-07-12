سياسة
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قرار من مجلس الأمن بتمديد آلية المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
حصل مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا، مُدّدت بموجبه آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت.
قرار من مجلس الأمن بتمديد آلية المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
مجلس الأمن يعتمد قراراً  بتمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية / Reuters
12 يوليو 2020

اعتمد مجلس الأمن السبت، قراراً قدمته ألمانيا وبلجيكا، مُدّدت بموجبه آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام.

وقال رئيس المجلس ممثل ألمانيا كريستوف هويسجن في تصريحات للصحفيين، إن مشروع القرار المعدل حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت.

ويسمح مشروع القرار المعدل المقدم من ألمانيا وبلجيكا، بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط (باب الهوى) لمدة عام.

والجمعة عرقلت روسيا والصين تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي-ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، مما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجدداً.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا الجمعة، على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام الفيتو.

وكان هذا المشروع ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، من معبري باب السلام وباب الهوى (بتركيا)، لمدة عام.

واعتباراً من منتصف ليلة الجمعة-السبت، توقف العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود، وأُغلقَت البوابات الحدودية لمعبري باب الهوى وباب السلام على الحدود التركية أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة أن لا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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