سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 13 يوليو/تموز 2020
الرئيس التركي يؤكد أن إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة حق سيادي لبلاده / AA
12 يوليو 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يؤكد أن إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة حق سيادي لبلاده ويأتي تلبية لرغبة الشعب، ومليشيا حفتر تقتل امرأة وتختطف شاباً بمدينة هون وسط ليبيا.

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أردوغان: فتح آيا صوفيا للعبادة حق سيادي يلبي رغبة الشعب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، أن إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة حق سيادي لبلاده، ويأتي تلبية لرغبة الشعب. TRTعربي

وقال الرئيس التركي في كلمة عبر دائرة تليفزيونية خلال افتتاح جسر للسيارات بولاية سيرت جنوب شرقي تركيا: "اتخذنا هذا القرار باعتباره حقاً لنا، وبناءً على رغبة شعبنا، دون اكتراث لما يقوله الآخرون".

وانتقد الدول الغربية لعدم اتخاذها أي خطوات في مجابهة تنامي "الإسلاموفوبيا" لديها، قائلاً: "الذين لم يتخذوا أي خطوات للحدّ من معاداة الإسلام في بلدانهم، يهاجمون إرادة تركيا في استخدام حقوقها السيادية". TRTعربي

وأضاف: "باتخاذنا قرار إعادة آيا صوفيا مسجداً، لم نكترث لما يقوله الآخرون، بل ركزنا على ما هو حق لنا، وما يريده شعبنا، كما فعلنا في سوريا وليبيا وفي عدة مواقف. سنواصل المسير في طريقنا لبناء تركيا القوية والكبيرة". الأناضول

وحول مكافحة الإرهاب شدّد الرئيس أردوغان على أن بلاده ستمضي قدماً في محاربة كل تنظيم إرهابي يهدّد أمن تركيا وشعبها. الأناضول

إجرام متواصل.. مليشيا حفتر تقتل امرأة وتختطف شاباً بمدينة هون وسط ليبيا

أعلن الجيش الليبي السبت، مقتل امرأة واختطاف شاب على يد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة وسط البلاد، وسط احتجاجات من أهل المدينة ومطالبة عضو بالمجلس الرئاسي بالتصدي لهذه الانتهاكات. TRTعربي

جاء ذلك في بيان للناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش الليبي العميد عبد الهادي دراه، نشره عبر صفحة الغرفة على فيسبوك. TRTعربي

وقال دراه في بيانه، إن مليشيا حفتر ومرتزقته تستمر "في سلسلة إجرامها وتعدّيها على المواطنين العزل في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها"، مضيفاً أن مليشيا حفتر اختطفت الأخ الأكبر لشابّ قتلته الأسبوع الماضي في هون، "ولا يزال مصير المختطَف مجهولاً حتى اللحظة". الأناضول

وتابع: "جرائم عصابات الكرامة الإرهابية (مليشيا حفتر) لم تقف عند هذا الحد، بل قامت في منطقة هون بقتل امرأة كان أهلها يبحثون عنها منذ خمسة أيام ليجدوها مقتولة بعيار ناري في الرأس". الأناضول

من جانبه دعا عضو المجلس الرئاسي عبد الرحمن الشاطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجيش الليبي إلى شنّ ضربة جوية على "مرتزقة الجنجاويد" بمدينة هون الذين يقاتلون في صفوف حفتر. الأناضول

مصدر:TRT عربي - وكالات
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