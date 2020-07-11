سياسة
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تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 193 ألفاً
ارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا في تركيا بعد تسجيل 1334 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في عموم البلاد إلى 193 ألفاُ و217. وأكد وزير الصحة أن تركيا تشهد تراجعاً في معدل تحول الإصابات بالفيروس إلى التهاب رئوي.
تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 193 ألفاً
وزير الصحة التركي يؤكد أن تركيا تشهد تراجعاً في معدل تحول الإصابات بالفيروس إلى التهاب رئوي / AA
11 يوليو 2020

سجلت تركيا السبت 1334 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا لترتفع حصيلة المتعافين من الوباء في عموم البلاد إلى 193 ألفاً و217.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة ارتفاع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 211 ألفاً و981 بعد رصد 1016 إصابة جديدة، كما سجلت 21 وفاة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 5344.

وفي تعليقه على البيانات قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن ولايات قارص وجناق قلعة وبارطن وأرتفين وأردهان وكوتاهية ويالوفا، سجلت التراجع الأكبر في إصابات كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد وزير الصحة أن تركيا تشهد تراجعاً في معدل تحول الإصابات بالفيروس إلى التهاب رئوي، مشدداً على ضرورة التزام قواعد ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وتجري تركيا آلاف الاختبارات يومياً للكشف عن كورونا، ليتجاوز إجمالي الاختبارات 3.9 مليون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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