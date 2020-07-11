سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يحذّر من التهاون مع خطابات معاداة الإسلام
حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مغبة التهاون حيال الخطابات التي تؤجّج معاداة الإسلام وتدعم كراهية الأجانب، وأكد مواصلة ملاحقة مرتكبي الجرائم والمجازر ضد المسلمين، وذلك في رسالة مصورة في الذكرى 25 لضحايا مجزرة سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك.
أردوغان يحذّر من التهاون مع خطابات معاداة الإسلام
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحذّر من التهاون في الخطابات التي تؤجج معاداة الإسلام / AA
11 يوليو 2020

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، من مغبة التهاون حيال الخطابات التي تؤجج معاداة الإسلام وتدعم كراهية الأجانب.

جاء ذلك في رسالة مصورة للرئيس التركي، شارك من خلالها في فاعليات إحياء الذكرى 25 لضحايا مجزرة سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك.

وقال الرئيس أردوغان إن "التهاون حيال الخطابات التي تؤجج معاداة الإسلام وتدعم كراهية الأجانب هو مصدر قلق كبير للمستقبل".

وأردف: "لن ننسى شهداءنا، ولن ننسى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا... سنواصل ملاحقة مرتكبي الجرائم والمجازر بحق أشقائنا البوسنيين ولن نتركهم وحدهم في سبيل البحث عن العدالة".

وأشار إلى أنه "على الرغم من كل تلك المأساة والمذبحة والدموع، لم يتعلم الساسة الأوروبيون أي درس من مذبحة سربرنيتسا".

وأوضح الرئيس التركي أنه على الرغم من عدم حضوره شخصياً مراسم احياء ذكرى المجزرة بسبب جائحة كورونا، فإن عقله وقلبه إلى جانب البوسنة دائماً، لافتاً إلى أنه "رغم مرور نحو ربع قرن على المجزرة فإن آلامها ما زالت حاضرة، إذ ما زال القلب ينزف لدى العثور على المقابر الجماعية، وما زال كثير من النسوة يحلمن بلقاء أزواجهن مجدداً، وكذلك الأبناء آباءهم".

واستشهد الرئيس التركي بمقولة للرئيس البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش حين قال: "لا تنسوا الإبادات الجماعية، فإنها تتكرر لدى نسيانها"، مشدداً على أنه "لن ننسى شهداءنا ولن ندع أحداً ينسى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا".

ولفت إلى أنه تقع على عاتق الدول والمنظمات الدولية مسؤوليات كبيرة من أجل عدم تكرار وقوع مثل هذه الجرائم والمجازر، مضيفاً: "إننا أبناء حضارة عاشت لقرون طويلة وسط أجمل مظاهر التسامح والسلام، ويجب أن لا نسمح للاختلافات الفكرية والعرقية والثقافية والمذهبية بأن تكون سبباً للعداء بين البشر".

يُذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت مدينة سربرنيتسا البوسنية في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلان الأمم المتحدة إياها منطقة آمنة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت سنهم بين 7 و70 عاماً، وذلك بعدما سلّمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين للقوات الصريبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us