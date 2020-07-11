سياسة
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مدير "الصحة العالمية" بأوروبا يُشيد بنجاح تركيا في مكافحة كورونا
أشاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول السبت، بنجاح تركيا في مكافحة وباء كورونا، معتبراً أنها استوفت أهمّ القواعد المتعلقة بذلك. وأوضح أن عدد الإصابات والوفيات انخفضت بنسبة 70% في تركيا.
مدير "الصحة العالمية" بأوروبا يُشيد بنجاح تركيا في مكافحة كورونا
منظمة الصحة العالمية تُشيد بتعامل تركيا مع وباء كورونا / Reuters
11 يوليو 2020

أشاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ السبت، بنجاح تركيا في مكافحة وباء كورونا، معتبراً أنها استوفت أهمّ القواعد المتعلقة بذلك.

وقال كلوغ في تصريحات للأناضول، إن أهمّ قواعد مكافحة الوباء هي الاختبارات، وتركيا رفعت العدد من 20 ألفاً إلى 50 ألفاً يومياً.

وأوضح أن عدد الإصابات والوفيات جرّاء الفيروس انخفض بنسبة 70% في تركيا، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف أن البلاد شهدت في يونيو/حزيران الماضي، ارتفاعاً طفيفاً في عدد حالات الإصابة، عقب إلغاء حظر التجوال الجزئي، قبل أن يستقرّ العدد مجدداً.

واستدرك بأنه "يجب أن لا نكتفي بالنقطة التي وصلنا إليها ونعتقد أننا سيطرنا على الفيروس، لأنه ما زال موجوداً".

ولفت إلى أن تركيا بلد سياحي به شواطئ جميلة وأماكن طبيعية وتاريخية.

واستطرد: "تركيا حققت تقدماً جيداً في مكافحة كورونا، إذ جرى تسجيل تطورين مهمين، الأول فتح المطارات تدريجياً، والثاني اعتماد شهادة السياحة الآمنة في إطار برنامج الشهادات السياحية الصحية، المعتمَد ضمن تدابير مكافحة الفيروس".

ووفق آخر حصيلة، بلغ عدد إصابات كورونا في تركيا 210 آلاف و965، بينها 5 آلاف و323 وفاة، و191 ألفاً و883 حالة تعافٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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