هنّأ الرئيس التركي السابق عبد الله غُل وزعماء أحزاب سياسية في تركيا، بإعادة فتح جامع آيا صوفيا للعبادة.

وفي تغريدة على حسابه، هنّأ غُل بإعادة فتح آيا صوفيا"للعبادة، قائلاً إن "هذا القرار التاريخي أسعد شعبنا العزيز، وأهنئ كل من ساهم فيه".

من جانبها قالت مرال أقشنر رئيسة حزب "إيي" المعارض، عبر حسابها على تويتر: "مبارك لكم مسجد آيا صوفيا".

بدوره قال رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو عبر حسابه على تويتر، إن "فتح آيا صوفيا للعبادة هو تحول الشوق الذي دام عشرات الأعوام إلى حقيقة".

وأضاف أن "الموقف المسؤول الذي أبدته الحكومة والمعارضة جدير بالتقدير. أطيب التمنيات لرمز الفتح وأمانة الفاتح جامع آيا صوفيا الذي يحوي تراكم حضارة إسطنبول بأسرها".

من ناحيته هنّأ رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان عبر حسابه على تويتر، بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية هذا الصرح المعماري الفريد الذي يمثل تراثاً تاريخياً مشتركاً للبشرية، ونقله إلى المستقبل".

والجمعة ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا من جامع إلى متحف.

ويقع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدِم مسجداً لمدة 481 عاماً ، قبل أن يُحوَّل إلى متحف عام 1934، وهو من أهمّ المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي مارس/آذار 2019 قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تخطّط "لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، لا جعله مجانياً فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفاً، وسيسمى جامعاً".

وشدّد على أن مسألة إعادة تحويل آيا صوفيا إلى جامع "مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي إنه مطلب الجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجداً".