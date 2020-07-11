سياسة
2 دقيقة قراءة
زعماء أحزاب تركية يهنئون بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة
هنّأ الرئيس التركي السابق عبد الله غُل وزعماء أحزاب سياسية في تركيا، منهم رئيسة حزب "إيي" المعارض مرال أقشنر، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، بإعادة فتح جامع آيا صوفيا للعبادة.
زعماء أحزاب تركية يهنئون بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة
سياسيون أتراك يهنئون بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة / AA
11 يوليو 2020

هنّأ الرئيس التركي السابق عبد الله غُل وزعماء أحزاب سياسية في تركيا، بإعادة فتح جامع آيا صوفيا للعبادة.

وفي تغريدة على حسابه، هنّأ غُل بإعادة فتح آيا صوفيا"للعبادة، قائلاً إن "هذا القرار التاريخي أسعد شعبنا العزيز، وأهنئ كل من ساهم فيه".

من جانبها قالت مرال أقشنر رئيسة حزب "إيي" المعارض، عبر حسابها على تويتر: "مبارك لكم مسجد آيا صوفيا".

بدوره قال رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو عبر حسابه على تويتر، إن "فتح آيا صوفيا للعبادة هو تحول الشوق الذي دام عشرات الأعوام إلى حقيقة".

وأضاف أن "الموقف المسؤول الذي أبدته الحكومة والمعارضة جدير بالتقدير. أطيب التمنيات لرمز الفتح وأمانة الفاتح جامع آيا صوفيا الذي يحوي تراكم حضارة إسطنبول بأسرها".

من ناحيته هنّأ رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان عبر حسابه على تويتر، بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية هذا الصرح المعماري الفريد الذي يمثل تراثاً تاريخياً مشتركاً للبشرية، ونقله إلى المستقبل".

والجمعة ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا من جامع إلى متحف.

ويقع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدِم مسجداً لمدة 481 عاماً ، قبل أن يُحوَّل إلى متحف عام 1934، وهو من أهمّ المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي مارس/آذار 2019 قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تخطّط "لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، لا جعله مجانياً فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفاً، وسيسمى جامعاً".

وشدّد على أن مسألة إعادة تحويل آيا صوفيا إلى جامع "مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي إنه مطلب الجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us