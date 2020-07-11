سياسة
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مقتل 35 عنصراً من المليشيات المدعومة إيرانياً بقصف مجهول شرقي سوريا
أفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، بمقتل 35 مسلحاً الجمعة، جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلاً من مليشيات مدعومة إيرانياً على الجانب السوري من الحدود السورية-العراقية بالقرب من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق).
مقتل 35 عنصراً من المليشيات المدعومة إيرانياً بقصف مجهول شرقي سوريا
مصادر محلية تفيد بمقتل 35 عنصراً من المليشيات المدعومة إيرانياً جراء قصف جوي استهدفهم شرقي سوريا / AA
11 يوليو 2020

قُتِل 35 مسلحاً بينهم قياديان الجمعة، جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلاً من مليشيات مدعومة إيرانياً شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن طائرات مجهولة الهوية استهدفت الرتل على الجانب السوري من الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق).

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل 35 عنصراً من تلك المجموعات بينهم قياديان، و احتراق عدد كبير من الآليات العسكرية.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة 23:26 بتوقيت غرينتش مسؤوليتها عن القصف.

وتشهد الأجزاء الخاضعة لسيطرة النظام السوري في دير الزور وجوداً كثيفاً للمليشيات التابعة لإيران، والتي يديرها الحرس الثوري الإيراني، وتتعرض لقصف متكرر من طائرات أمريكية وإسرائيلية.

وتتحكم تلك المجموعات في المناطق التي تتمركز فيها، وتديرها دون الرجوع إلى النظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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