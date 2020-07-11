سياسة
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بلومبرغ: فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية
نقلت وكالة بولمبرغ عن مصادر مطّلعة، أن شركة فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي، في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
بلومبرغ: فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية
بلومبرغ تقول إن شركة فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني / AA
11 يوليو 2020

ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن شركة فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي، في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف تقرير الشبكة أن الحظر المحتمَل لا يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة ليس لديها تعقيب على التقرير.

وتعرّضت الشركة لانتقادات على سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة خاصة بالكشف عن الحقائق. وكانت تويتر العام الماضي حظرت الإعلانات السياسية، لكن فيسبوك قالت إنها "لا ترغب في كبت الخطاب السياسي".

وكانت حملة جو بايدن المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات نشرت الشهر الماضي، خطاباً مفتوحاً للرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ، ودعت فيه الشركة إلى تقصِّي حقائق إعلانات السياسيين خلال الأسبوعين اللذين يسبقان الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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