سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يخفف عقوبة روجر ستون المدان بالكذب على الكونغرس
أصدر البيت الأبيض الجمعة، بياناً قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بتخفيف عقوبة مستشاره السابق روجر ستون، قبل أيام من تحويله إلى السجن لقضاء عقوبته، بعد أن أدين بالكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية 2016.
ترمب يخفف عقوبة روجر ستون المدان بالكذب على الكونغرس
ترمب يصدر قراراً بتخفيف عقوبة مستشاره السابق روجر ستون، قبل أيام من تحويله إلى السجن لقضاء عقوبته / AP
11 يوليو 2020

أفاد بيان للبيت الأبيض الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بتخفيف عقوبة مستشاره السابق روجر ستون، قبل أيام من تحويله إلى السجن لقضاء عقوبته.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "روجر ستون عانى كثيراً، وعومِل بشكل غير منصف، مثل كثيرين غيره في هذه القضية. روجر ستون رجل حر الآن".

وكان من المتوقع أن يُحوَّل ستون الثلاثاء إلى سجن بولاية جورجيا ليقضي عقوبته المقدَّرة بثلاث سنوات وأربعة أشهر، بعد أن أدين بالكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية عام 2016.

وفي وقت سابق قالت ترمب للصحفيين إنه يدرس مسألة العفو عن ستون، مضيفاً أن الأخير تعرض للظلم برفقة أشخاص آخرين.

وبخلاف العفو، فإن التخفيف الذي استفاد منه ستون لا يمحو الإدانة الجنائية.

وفي أول تعليق له، قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، إن قرار ترمب تخفيف عقوبة مستشاره السابق دليل على وجود "منظومتَي عدالة في الولايات المتحدة، واحدة تطبَّق على أصدقاء ترمب المجرمين، والأخرى على بقية الناس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us