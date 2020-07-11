سياسة
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ارتفاع قياسي للإصابات اليومية بكورونا في أمريكا لليوم الثالث على التوالي
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة سجلت نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.
ارتفاع قياسي للإصابات اليومية بكورونا في أمريكا لليوم الثالث على التوالي
شهدت ثماني ولايات أمريكية زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا / AFP
11 يوليو 2020

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة سجلت نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت أيضاً ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية الجمعة، هي ألاسكا وجورجيا وإيداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن.

وسجلت فلوريدا، وهي واحدة من أشدّ الولايات تضرراً بالوباء، 92 وفاة و11433 إصابة جديدة الجمعة، فضلاً عن تسجيل سبعة آلاف مريض بالمستشفيات.

وأعلن أكثر من 48 مستشفى في فلوريدا عن بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى في وحدات الرعاية الفائقة.

وازداد الانقسام بين الأمريكيين بشأن عدة قضايا مرتبطة بالوباء، منها إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وبين خبراء الصحة إجماع شبه عالمي بأن ارتداء الكمامات إحدى أفضل الوسائل فاعلية لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 133 ألف أمريكي.

ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة على ثلاثة ملايين حالة وفقاً لإحصاء رويترز.

وتزداد الإصابات في المجمل في 44 ولاية بناءً على تحليل أجرته رويترز للإصابات في الأسبوعين الأخيرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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