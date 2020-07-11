أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن "إعادة فتح آيا صوفيا بعثٌ جديد ونرفض التدخل في شأننا الداخلي"، وروسيا والصين تعرقلان قرار تمديد المساعدات لسوريا للمرة الثانية خلال 4 أيام.

الجديد على TRT عربي:

10صور رسخت في الذاكرة من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا

"كنا ليلتها هناك".. محاولة الانقلاب بعيون طلاب ومقيمين أجانب في تركيا

شاهد!

أبناء شهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة 15 يوليو/تموز

أردوغان: إعادة فتح آيا صوفيا بعثٌ جديد.. ونرفض التدخل في شأننا الداخلي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عودة العبادة إلى آيا صوفيا تُعتبر "بعثاً جديداً"، داعياً إلى احترام قرار المحكمة الإدارية العليا التركية، معلناً أنه سيُفتح المسجد يوم الجمعة 24 يوليو/تموز المقبل، لتقام فيه الصلاة. [TRT عربي]

وشدّد على أنّ آيا صوفيا ستبقى تراثاً مشتركا للإنسانية، وستواصل احتضان الجميع بشكل أكثر صدقاً وأصالة، داعياً الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية والتنفيذية في تركيا بخصوص آيا صوفيا، واصفاً أي موقف يتجاوز التعبير عن الآراء بأنه "انتهاك للسيادة". [الأناضول]

وأكد الرئيس التركي أن إعادة آيا صوفيا مسجداً تأتي تنفيذاً لوصية السلطان محمد الفاتح، مشيراً إلى أن حق الشعب التركي في آيا صوفيا لا يقلّ عن حق من أنشأه قبل 1500 عام. [TRT عربي]

لثاني مرة خلال 4 أيام.. روسيا والصين تعرقلان قرار تمديد المساعدات لسوريا

عرقلت روسيا والصين الجمعة، صدور قرار من مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس الـ15، فيما عارضته روسيا والصين. [TRT عربي]

ويعني إخفاق أعضاء مجلس الأمن في تمديد آلية المساعدات تلك، إغلاق البوابات الحدودية لمعبرَي باب الهوي وباب السلام علي الحدود التركية أمام تدفُّق لمساعدات الإنسانية إلى سوريا. [الأناضول]

وباستخدام الفيتو تكون كل من الصين ورسيا قد استخدمت حق النقض للمرة الثانية خلال الأيام الأربعة الماضية فقط لمنع المجلس من تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا. [TRT عربي]