سجلت منظمة الصحة العالمية الجمعة، زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا مع ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بواقع 228102 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار تقرير يومي إلى أن أكبر زيادات حالات الإصابة بكورونا جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية لحالات الإصابة هو 212326 في الرابع من يوليو/تموز، غير أن حالات الوفاة مازالت ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يومياً.

العدوى بالرذاذ

وفي سياق متصل، قالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بجائحة كورونا في منظمة الصحة العالمية إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوماً مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعاً للعدوى على ما يبدو.

والخميس نشرت المنظمة تحديثاً للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر فيه ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكن التحديث لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حالياً في أنحاء العالم.

والأربعاء الماضي، تجاوز عدد حالات الإصابة 12 مليون حالة وأكثر من 555 ألف حالة وفاة على مستوى العالم خلال سبعة أشهر.