قال رئيس الأركان الليبي الفريق محمد الشريف، الجمعة، إن تركيا ساندت بلاده في تحرير العاصمة طرابلس، واتفاقية التعاون العسكري معها لا تزال في بدايتها.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لقناة "ليبيا الأحرار" الخاصة عقب أسبوع من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إلى العاصمة طرابلس؛ للاطلاع على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

وأوضح الشريف: "الاتفاقية التركية الليبية أعطتنا الكثير، وساندتنا في تحرير طرابلس، وبعض مناطق في البلاد"، مؤكداً أن "الاتفاقية مع تركيا لا تزال في بدايتها وليس في نهايتها".

وأضاف أن هناك اجتماعات عديدة مع الجانب التركي، فيما يخص التدريب وتوفير الإمكانيات، قائلاً "الحقيقة أن تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدات أو تدريب أو معدات إلى ليبيا".

والجمعة الماضية، أجرى وزير الدفاع التركي زيارة إلى طرابلس، للاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

وتقدم تركيا الدعم لحكومة الوفاق الليبية الشرعية، تنفيذاً لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

النفط الليبي ملك لليبيين

في سياق آخر، قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، بعد ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن صادراتها، إن "النفط ملك لكل الليبيين، ويجب أن تدار عائداته بشفافية، وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وأن لا يكون مصدراً لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن صادراتها، رغم استمرار مشاكل فنية تقلل معدلات الإنتاج، وأفاد بيان للمؤسسة الوطنية، أن "الناقلة (كريتي باستيون) ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي (شمال)".

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أغلق موالون للجنرال الانقلابي خليفة حفتر ميناء الزويتينة النفطي، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، كما أغلقوا في وقت لاحق موانئ وحقولاً أخرى ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان "القوة القاهرة" فيها.

وتنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الشرعية الليبية، وقد شنت عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة بالأشهر الماضية، حيث حقق الجيش الليبي، سلسلة انتصارات مكنته من تحرير كامل المنطقة الغربية من المليشيا، باستثناء مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس)، التي يتأهب لتحريرها.