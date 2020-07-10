سياسة
2 دقيقة قراءة
لافروف يحذر من اندلاع مواجهة نووية عالمية
حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك، الجمعة، من تصاعد خطر اندلاع مواجهة نووية وتدهور الأمن الدولي، مُرجِعاً ذلك إلى رغبة واشنطن في "استعادة الهيمنة على العالم".
لافروف يحذر من اندلاع مواجهة نووية عالمية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحذر من تصاعد خطر اندلاع مواجهة نووية وتدهور الأمن الدولي / AP
10 يوليو 2020

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، من تصاعد خطر اندلاع مواجهة نووية وتدهور الأمن الدولي، مُرجِعاً ذلك إلى رغبة واشنطن في "استعادة الهيمنة على العالم".

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن خطر اندلاع مواجهة نووية عالمية يتزايد بشكل كبير.

وأضاف: أن "الأمن العالمي تدهور لأن واشنطن تُفكِك نظام مراقبة الأسلحة العالمي"، في إشارة على مايبدو إلى نيتها عدم تمديد معاهدة ستارت الجديدة.

ومعاهدة ستارت الجديدة هي اتفاقية لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية، وقّعها عام 2010 الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف. وتحدد عدد الرؤوس الحربية والصواريخ للبلدين.

وقال لافروف: "أرى أن المخاطر النووية زادت مؤخراً بشكل كبير، لدرجة أن الوضع الأمني والاستقرار الاستراتيجي الدولي يتدهوران بشكل واضح".

وتابع: "سبب ذلك واضح للجميع، وهو أن الولايات المتحدة تريد استعادة الهيمنة العالمية وتحقيق النصر فيما يسمونه تنافس القوى العظمى".

وأضاف الوزير الروسي أن مصير معاهدة ستارت الجديدة واضح الآن، نظراً إلى أن واشنطن لا تريد تمديدها.

والعام الماضي انسحبت موسكو وواشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وُقِّعت عام 1987.

ويظل الاتفاق الوحيد ساري المفعول بين البلدين بشأن الحد من الأسلحة النووية هو معاهدة ستارت الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us