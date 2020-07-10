سياسة
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فاينانشال تايمز: تركيا قريبة جداً من توقيع اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده باتت "قريبة جداً" من توقيع اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا، يغطّي قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وإن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق "تسير بشكل جيد".
فاينانشال تايمز: تركيا قريبة جداً من توقيع اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا
زار جاوش أوغلو لندن والتقى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ورئيس الوزراء بوريس جونسون / AA
10 يوليو 2020

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، عن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، قوله إن بلاده باتت "قريبة جداً" من توقيع اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا، يغطّي قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

يأتي ذلك عقب زيارة أجراها جاوش أوغلو إلى لندن، الأربعاء، التقى خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير خارجيته دومينيك راب.

وقال الوزير التركي للصحيفة إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق "تسير بشكل جيد، ونحن قريبون جداً من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق"، مشيراً إلى أنه لا وجود لخلافات حول الاتفاق على الرغم من وجود بعض المسائل التقنية التي يجب الانتهاء منها.

وتابع: "إذا نظرتم إلى حجم تجارتنا الثنائية، ستجدون أن 95٪ منها متعلق بالمنتجات الصناعية، ولقد اتفقنا على ذلك… و5٪ منها يذهب للزراعة والخدمات".

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن بريطانيا تُعدّ شريك تركيا التجاري الثاني بعد ألمانيا، إذ وصل مجموع التبادل التجاري بين البلدين إلى سقف 18.8 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وخلال المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تسعى لندن إلى التوصل إلى اتفاقات تجارة ثنائية مع عدد من حلفائها الرئيسيين، وبالخصوص مع كل من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وتركيا.

في هذا الصدد، قال جاوش أوغلو: إن "بريطانيا حليف استراتيجي لتركيا"، مضيفاً أنه تمّ الاتفاق سلفاً على "رفع حجم التجارة الثنائية، بوضع سقف إجمالي يصل إلى 20 مليار دولار".

رداً على ذلك نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة التجارة البريطانية قوله إن المحادثات بين الجانبين "تتقدّم بشكل جيّد"، مشيراً إلى أنه من المرتقب أن يلتقي وزير التجارة وسكرتيرة التجارة الخارجية البريطانيين نظيريهم التركيين خلال الأسبوع المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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