سياسة
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وزير الدفاع الأمريكي: لم أتلق أي تقارير حول مكافآت روسية لحركة طالبان
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في تصريحات أدلى بها الخميس، خلال جلسة استجواب له بمجلس النواب، إنه لم يتلق أي تقارير حول مزاعم “المكافآت" التي قدّمتها روسيا لحركة طالبان الأفغانية، مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان.
وزير الدفاع الأمريكي: لم أتلق أي تقارير حول مكافآت روسية لحركة طالبان
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقول إنه لم يتلق أي تقارير حول مكافآت قدّمتها روسيا لحركة طالبان مقابل قتل جنود أمريكيين / AA
10 يوليو 2020

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الخميس، إنه لم يتلق أي تقارير حول مزاعم “المكافآت" التي قدّمتها روسيا لحركة طالبان الأفغانية، مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الأمريكي، خلال جلسة استجواب له بمجلس النواب، وقال فيها: "حسبما أتذكر لم أتلق أي تقارير تتحدث عن مكافآت”.

وردّاً على سؤاله إن كان سيُخطِر الرئيس دونالد ترمب حال حصوله على مثل هذه التقارير، قال إسبر: "إن كان التقرير موثوقاً به.. وتضمن أشياء تدل على ذلك.. فإننا سنتخذ خطوات بهذا الشأن".

وأكّد إسبر أن البنتاغون يولي حماية العسكريين الأمريكيين اهتماماً كبيراً حتى من دون مثل هذه التقارير.

وكانت وسائل إعلام أمريكية منها “نيويورك تايمز”، قد نشرت في وقت سابق، تقارير ادّعت فيها أن روسيا دفعت “مكافآت” لعناصر طالبان مقابل قتل جنود أمريكيين.

وقال ترمب إن الاستخبارات الأمريكية تشكك في مصداقية تلك المعلومات.

من جانبه قال الكرملين إن ما ورد في التقارير الصحفية بهذا الصدد “هراء مطلق”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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