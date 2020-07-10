أفاد موظفو إغاثة الخميس، بتسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بإدلب شمال غربي سوريا، ممَّا أثار مخاوف بشأن انتشار المرض في المنطقة التي تهدّمت فيها المستشفيات وتعج بالمخيمات المكتظة بالنازحين بعد ما يقرب من عقد من الحرب.

وعبّر أطباء منذ أشهر عن قلقهم من وصول الجائحة إلى شمال غربي سوريا، وهي المنطقة التي تضم آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد، وأدّت فيها هجمات جيش النظام إلى نزوح نحو مليون شخص خلال العام الجاري.

وذكر تقرير من وحدة تنسيق الدعم، وهي مجموعة تعمل على إيصال المساعدات وتنتمي إلى المعارضة السورية، أن المصاب هو طبيب في مستشفى باب الهوى قرب الحدود التركية.

وأضافت الوحدة التي تتلقى دعماً من الغرب وتركيا، أن الطبيب عزل نفسه فور ظهور الأعراض عليه هذا الأسبوع، وكل من خالطوه سيجري فحصهم.

وحذّر اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، وهي منظمة طبية خيرية تعمل في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، من أن الفيروس قد يتفشى في مخيمات النازحين بسرعة انتشار النار في الهشيم.

وأضاف الاتحاد في بيان: أن "البنية التحتية الطبية لا يمكنها تلبية احتياجات السكان الموجودين ناهيك عن انتشار جائحة على نطاق واسع".

ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا

على صعيدٍ آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع بواقع 395 ليصل إلى 198178.

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 6 حالات ليصل إلى 9054.

4 إصابات جديدة في الصين

وقالت السلطات الصحية في الصين الجمعة، إنها سجّلت 4 إصابات جديدة بالفيروس في البر الرئيسي، بتراجعٍ عن اليوم السابق الذي سجّلت فيه 9 إصابات.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الـ4 الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

كما أبلغت الصين عن 3 مرضى جدد دون أعراض مقارنة بـ6 حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.

أكثر من 42 ألف إصابة جديدة في البرازيل

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، أنها سجلت 42619 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى 1220 وفاة.

ووفقاً لبيانات الوزارة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البرازيل أكثر من 1.7 مليون شخص منذ ظهور الوباء، في حين وصل عدد الوفيات إلى 69184.

تراجع في عدد الوفيات بمصر

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 950 إصابة جديدة بالفيروس، و53 وفاة، في تراجع ملحوظ عن اليوم السابق الذي سُجِّلت فيه 1025 إصابة و75 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 512 شخصاً تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 22753 حالة حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر بلغ 79254 حالة، توفي منهم 3617 شخصاً.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس/آذار الماضي، وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة، وإن أبقت على أعداد الزوار محدودة.

أكثر من 64 ألف إصابة في الولايات المتحدة

في السياق نفسه، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس، إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و47671 شخصاً، بزيادة 64771 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 991 ليصل الإجمالي إلى 132056.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وحتى صباح الجمعة أصاب فيروس كورونا الجديد أكثر من 12 مليوناً و394 ألف شخص، تُوفي منهم ما يزيد على 557 ألفاً، في حين تعافى أكثر من 7 ملايين و225 ألف شخص، وفقاً لموقع worldometer المعني برصد الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء.