أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW النظام السوري 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها، بحسب وكالة الأناضول.

وأصدرت الهيئة التنفيذية للمنظمة قراراً نشرته الخميس، أشارت فيه إلى توثيق استخدام قوات النظام السوري غازي السارين والكلور خلال هجماتها الجوية على بلدة اللطامنة (ريف محافظة حماة) بين 24 و30 مارس/آذار 2017.

وطالبت المنظمة في قرارها النظام بإبلاغ المنظمة في غضون 90 يوماً عن مكان إنتاج الأسلحة الكيميائية المستخدمة في الهجوم.

كما طالب القرار بأن يفي النظام بالتزاماته في برنامج تخزين المواد الكيميائية، وإعلان كمية الأسلحة الكيميائية الجاهزة للاستخدام لديه.

وأكد أن "الهجوم الكيميائي كشف أن النظام السوري لم يدمر أسلحته الكيميائية ومنشآت إنتاجها"، مشيراً إلى أهمية التحقيق في الهجوم الكيميائي على اللطامنة ومحاسبة المسؤولين في هذا الإطار.

وفي تقرير نشره فريق تحقيق دولي تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، أكد أن قوات النظام هي الجهة التي نفذت هجوماً كيميائياً باستخدام غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في الريف الشمالي لمحافظة حماة بين 24 و30 مارس/آذار 2017.