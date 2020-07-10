سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 10 يوليو/تموز 2020
تعديل وزاري في السودان استجابة لمطالب الثوار / Reuters
10 يوليو 2020

أهم الأحداث:

تعديل وزاري في السودان استجابة لمطالب الثوار، ومنظمة الصحة العالمية تفتتح مكتباً للمساعدات الطارئة بإسطنبول وتشيد بجهود أنقرة.

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تعديل وزاري في السودان وحمدوك يعده استجابة لـ"مطالب الثوار"

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إن قرار إجراء تعديل وزاري جاء بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي. [TRT عربي]

وأضاف حمدوك، في بيان عبر حسابه على تويتر: أن "الأمانة التي حمّلها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية تلزمنا الاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، وأن نفكر ونتفاكر، ثم نمضي بخُطى مُوحَّدة نحو أفضل السبل لتحقيقها". [TRT عربي]

وأعلن السودان الخميس، إجراء تعديل وزاري على الحكومة الانتقالية يشمل 7 وزارات من إجمالي 18.

وجاء ذلك بعد أقل من 10 أيام من اندلاع تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بـ"تصحيح مسار" الثورة.

وأوضح حمدوك في البيان أن قراره "بإجراء تعديل وزاري محدود هو قرار اتخذته بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعياً نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة". [TRT عربي]

وأشار إلى أن "التقييم الدقيق والصارم لأدائنا وأداء كافة من حمل الأمانة في هياكل السلطة الانتقالية واجب وضروري". [الأناضول]

وتعهد حمدوك "بمواصلة هذا التقييم والتدقيق حرصاً على تطوير ما نقدمه، وتحقيق أهداف الثورة".

وفي وقت سابق اليوم قدم عدد من الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة. [الأناضول]

"الصحةالعالمية"تفتتحمكتباًللمساعداتالطارئةبإسطنبولوتشيدبجهودأنقرة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن منظمة الصحة العالمية ستفتتح مكتباً لها في إسطنبول للمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة. [TRTعربي]

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قوجه، الخميس، عقب لقائه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ، حيث أكد أن افتتاح المكتب سيجري بالسرعة القصوى.

وأضاف: "نخطط لبدء أنشطة المكتب في أقرب وقت ممكن". [TRTعربي]

وأوضح الوزير أن المكتب الجديد سيتمتع بمكانة خاصة لدى منظمة الصحة العالمية، إذ سيوفر إرشادات حول تلبية الاحتياجات الراهنة في مواجهة كورونا. [TRTعربي]

ورداً على سؤال صحفي حول علاقات التعاون بين تركيا والصحة العالمية، قال قوجه إن التعاون بين الطرفين قائم منذ زمن طويل في المجالات الصحية كافة وليس في ظل تفشي جائحة كورونا فقط، وأنهما يعقدان لقاءات دورية كل شهر منذ تفشي الوباء. [الأناضول]

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى تحول منظمة الصحة العالمية في المرحلة المقبلة إلى مؤسسة أكثر فاعلية في مواجهة الحالات الطارئة خصوصاً. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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