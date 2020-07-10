سياسة
2 دقيقة قراءة
فوكس نيوز: الإمارات عرقلت اتفاقاً لإنهاء حصار قطر
عرقلت الإمارات اتفاقاً خليجياً بوساطة أمريكية لإنهاء حصار قطر، الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى بين كبار القادة من السعودية وقطر والإمارات والولايات المتحدة، بحسب ما نقلته قناة فوكس نيوز الأمريكية نقلاً عن مصادر لم تسمها.
فوكس نيوز: الإمارات عرقلت اتفاقاً لإنهاء حصار قطر
غيرت الإمارات مسارها في اللحظة الأخيرة وطلبت من السعودية الامتناع عن دعم الاتفاق المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة / AFP
10 يوليو 2020

أفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية، نقلاً عن مصادر، الخميس، أن الإمارات عرقلت اتفاقاً خليجياً بوساطة أمريكية لإنهاء حصار قطر الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر (لم تسمها القناة) إنه بعد سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى بين كبار القادة من السعودية وقطر والإمارات والولايات المتحدة، كان اتفاق لإنهاء الحصار على ما يبدو في متناول الأيدي.

وتابعت: "بيد أن الإمارات وفي اللحظة الأخيرة غيرت مسارها، وطلبت من السعودية الامتناع عن دعم الاتفاق المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة".

وأضافت: "التأجيل الذي تسببت فيه الإمارات حرم إدارة ترمب من انتصار حاسم وصعب في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، انتصار كان من شأنه تقوية يد الولايات المتحدة ضد إيران".

ونقلت فوكس نيوز عن جوناثان واتشل، المحلل في الشؤون العالمية، ومدير الاتصالات السابق لدى بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، قوله: "حل هذا النزاع سيفتح الطريق أمام تعاون إقليمي أفضل، وسيكون انفراجة دبلوماسية مفيدة".

وقالت القناة: "في البداية كان الاتفاق سيعيد حقوق الخطوط الجوية القطرية في اجتياز المجال الجوي الإماراتي والسعودي، وهذا هدف هام لحملة الضغط القصوى التي يفرضها الرئيس ترمب على إيران".

وأضافت أن عودة حقوق عبور الأجواء الجنوبية من شأنها إنهاء مصدر دخل للنظام الإيراني يصل إلى 133 مليون دولار سنوياً، تفرضها طهران على الخطوط الجوية القطرية مقابل التحليق عبر مجالها الجوي إلى الشمال، منذ بدء فرض الحصار على قطر.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري دخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية"، واتهمتها بدعم للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us