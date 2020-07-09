سجلت تركيا 2879 حالة شفاء من فيروس كورونا، الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 190 ألفاً و390.

وأفادت وزارة الصحة، أن عدد المصابين بلغ 1024 في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 209 آلاف و962.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 5 آلاف و300، إثر تسجيل 18 حالة وفاة.

وقد أُجري 50 ألفاً و103 اختبارات للكشف عن كورونا، ليصل إجمالي الاختبارات 3 ملايين و832 ألفاً و623.

وتعليقاً على الإحصائيات الأخيرة، غرّد وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر قائلاً: "وتيرة الزيادة في عدد المصابين بالعناية المركزة تراجعت، وإجمالي المتعافين اليوم أكثر من ضعفي عدد المصابين الجدد".