سرحت شركة طيران الإمارات، الخميس، دفعة جديدة من موظفيها ضمن خطتها لخفض التكاليف، للتكيف مع تداعيات فيروس كورونا على قطاع الطيران العالمي.

وقالت المتحدثة باسم الشركة (دون ذكر اسمها)، في إفادة عبر البريد الإلكتروني وصلت وكالة "الأناضول" نسخة منها، إنه "ينبغي علينا كشركة مسؤولة ضبط حجم القوى العاملة، بما يتماشى مع متطلباتنا التشغيلية المتدنية".

كانت طيران الإمارات قد استغنت عن مجموعة من موظفيها الشهر الماضي، فضلاً عن خفض الرواتب بنسبة وصلت إلى 50%.

وتابعت: "لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذه القرارات المؤلمة، نحن نواصل اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لخفض التكاليف واستعادة تدفق الإيرادات والحفاظ على الوظائف".

وأضافت المتحدثة باسم الناقلة الوطنية لإمارة دبي، أن الشركة ما زالت في طور مراجعة متطلبات الموارد البشرية، على الرغم من استئناف التشغيل تدريجياً، إلى مزيد من الوجهات الآمنة والمجدية من حيث العائدات.

وأشارت إلى أن عمليات الشركة اليوم أدنى كثيراً من ذي قبل، "وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء".

وقالت: "لقد أثّرت علينا جائحة كوفيد-19 مثلما أضرت بشركات الطيران ومؤسسات السفر الأخرى"، فيما لم تذكر عدد الموظفين الذين جرى الاستغناء عنهم هذا الأسبوع أو الأقسام التي يعملون بها.

وأدت أزمة وباء كورونا إلى انهيار الطلب على السفر الجوي خلال النصف الأول من العام الحالي، ولكن يعول القطاع على استئناف الأنشطة ورفع الحظر العالمي لتعويض الخسائر.