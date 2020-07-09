سياسة
2 دقيقة قراءة
محققة أممية تدعو السعودية للإفراج عن الناشطات المعتقلات
حثت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، على الضغط على السعودية لإطلاق سراح ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني.
محققة أممية تدعو السعودية للإفراج عن الناشطات المعتقلات
مطالبات بالإفراج عن الناشطات السعوديات المعتقلات / AFP
9 يوليو 2020

دعت محققة أممية الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، للضغط على السعودية لإطلاق سراح ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي في كلمة أمام المجلس في جنيف إنه "ينبغي على السعودية الإفراج عن سجناء الرأي والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجن حالياً لمطالبتهم بالحق في القيادة".

وألقت السلطات السعودية القبض على 12 ناشطة بارزة على الأقل من المدافعين عن حقوق المرأة في عام 2018، بينما رفعت حظر قيادة النساء للسيارات في خطوة طالما دعت إليها العديد من المحتجزات.

وجاء القبض على الناشطات في إطار حملة أوسع استهدفت النشطاء والدعاة والمفكرين والمطالبين بالحقوق.

وتعرضت بعض الناشطات للتعذيب والانتهاكات خلال فترة اعتقالهن، بينما ينفي المسؤولون السعوديون ذلك، ويقولون إن المحتجزات مشتبه بهن في الإضرار بمصالح الدولة وعرضن تقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج، حسب زعمهم.

وأثارت محاكمة الناشطات انتقادات عالمية، لا سيما في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 على يد ضباط سعوديين في قنصلية المملكة في إسطنبول.

وعبرت عائلات بعض الناشطات، ومن بينهن لجين الهذلول، عن مخاوفها في وقت سابق هذا العام بعد عدم تمكن الأسر من الاتصال بهن في السجن لعدة أسابيع.

وقالت كالامارد التي قادت تحقيقاً للأمم المتحدة في مقتل خاشقجي إنه "لا يزال ينبغي عمل ما هو أكثر بكثير" على المستوى الدولي بشأن المحاسبة على مقتله.

كما رحبت بجهود تركيا، التي بدأت الأسبوع الماضي محاكمة 20 مشتبهاً بهم غيابياً في قتل خاشقجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us