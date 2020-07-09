أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن فتح آيا صوفيا للعبادة لا يُنقص شيئاً من هويتها التاريخية العالمية.

وقال قالن، الخميس، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول، " إن فتح آيا صوفيا للعبادة لا يُنقص شيئاً من هويتها التاريخية العالمية، وبإمكان المزيد من الناس زيارته".

وحول خطة الضم الإسرائيلية، وصف قالن الخطة بأنها "سياسة اغتصاب واحتلال جديدة"، محذراً من عدم وقوع أحد في فخ هذه اللعبة.

وأما عن إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، أوضح قالن أن حكومة بلاده ليست لديها رؤية وخطة لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، إنما هناك اتفاق حول وجوب تنظيم تلك المواقع.