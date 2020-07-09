قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إن بلاده "لم تعد تقبل وجود الإمارات في حواراتها السياسية".

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في وقت متأخر من مساء الأربعاء في نيويورك.

وقال السني: "الإمارات متورطة في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في ليبيا بلا شك، وتهدد الأمن والسلم الدولي في عدة بقاع".

وتابع أن أبو ظبي "لم تستطع إلى اليوم تفنيد ما ورد في التقارير الأممية ضدها، ولم نعد نقبل وجودها في حواراتنا السياسية".

وفي مايو/أيار الماضي، وثق تقرير "سري" للأمم المتحدة نشرت وسائل إعلام أمريكية بعضاً من محتواه، إقامة الإمارات جسراً جوياً لتوريد السلاح لحليفها في ليبيا خليفة حفتر، وتزويده بالمروحيات والمسيرات (طائرات من دون طيار) لتحسين قدرات قواته العسكرية.

وفي المقابل، أكد طاهر السني أن توقيع بلاده "الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والتحالفات وغيرها مع أي دولة هو حق سيادي وشرعي ونرفض وصفه بالتدخل الخارجي".

ومضى قائلاً: "لو أن اتفاقياتنا غير شرعية، فجميع اتفاقياتنا مع دولكم سواء الأمنية أو الاقتصادية أو النفطية التي أبرمتموها معنا هي أيضاً غير شرعية".

من ناحية أخرى، ندد السني بـ"تهديدات" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل في الشأن الليبي، وتسليح القبائل في ليبيا.

وقال السني: "بعض الدول تسوِّق لمبادرات أحادية غير واقعية وفي غياب الأطراف المعنية، وفي الوقت نفسه نسمع تصريحات وتهديدات بالتدخل المباشر".

وتابع: "نندد ونرفض تماماً تحديد خطوط حمراء داخل أراضينا، وتهديدات بتسليح شباب قبائلنا لمحاربة إخوتهم داخل ليبيا، بحجة الحفاظ على أمن مصر القومي".

وشدد على أن ليبيا "ستواجه أي اعتداء بحزم وقوة".

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، ألمح السيسي في كلمة متلفزة، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبراً أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

وأثار هذا التصريح غضباً ليبياً وانتقادات دولية. ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخراً، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

مسؤول ليبي: إزاحة الستار عن جرائم حفتر البشعة قريباً

من جانب آخر قال مسؤول ليبي بارز الخميس، إنه ستجري إزاحة الستار قريباً عن "جرائم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر البشعة" في بلاده.

جاء ذلك في تغريدة لعضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر عبر حسابه على تويتر، بعد يومين من إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بجرائم حفتر.

وأوضح الشاطر: "أسابيع وسترفع الستارة عن حجم الجرائم البشعة التي ارتكبتها عناصر حفتر الإرهابية ضد الليبيين".

وتابع: "سيعلم الكل بتوثيق شهادة فريقَي الجنائية الدولية وحقوق الإنسان".

وأضاف متسائلًا: "فهل ستواصل الدول المشاركة في العدوان إشراكه (في إشارة لحفتر) في الحل والمفاوضات؟ سيكون حينها مطلوباً للعدالة".

والثلاثاء، وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيا حفتر في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وجنوبي العاصمة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة في بيان، مقتلاً وجرحاً لـ138 شخصاً في غضون شهرين، جراء ألغام زرعتها مليشيا موالية لحفتر في ليبيا.

وإلى جانب الألغام، اكتُشفت مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من مئتي شخص في المناطق التي فرت منها مليشيا حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس.

وشنت مليشيا حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.