تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 12 مليوناً الأربعاء، فيما تزداد الأدلة على أن الفيروس، الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر، ينتشر في الجو، حسب وكالة رويترز.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجَّل سنوياً.

وعلى صعيد الولايات المتحدة تخطت البلاد عتبة ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكورونا، وذلك غداة إطلاقها عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية وإعلان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أحد أكثر قادة العالم تشكيكاً بخطورة فيروس كورونا، إصابته بالوباء.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أجرينا حتى الآن فحوصاً لأكثر من 39 مليون أمريكي"، مضيفاً: "من بين هؤلاء، تبينت إصابة أكثر من ثلاثة ملايين أمريكي فيما تعافى أكثر من 1.3 مليون أمريكي".

وبعدما استقرت أرقام الجائحة في بؤرها الأولى في الولايات المتحدة، لا سيما في نيويورك، تشهد البلاد منذ أسابيع تزايداً في وتيرة الإصابات في الجنوب والغرب.

وتواصل الولايات المتحدة تسجيل أعداد قياسية للإصابات مع 60 ألف إصابة جديدة الثلاثاء فقط، كما توفي أكثر من 1100 شخص خلال 24 ساعة.

ووسط هذه الأجواء المتوترة، حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع الوباء، واحتمال أن يكون قابلاً للتفشي في الجو، ما يجعله معدياً أكثر مما كان يُعتقد سابقاً.