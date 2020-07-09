سياسة
2 دقيقة قراءة
قبرص التركية: التمويل العسكري الأمريكي لإدارة جنوب قبرص سيقوض الاستقرار
انتقدت جمهورية شمال قبرص التركية قرار الولايات المتحدة توفير تمويل للتدريب العسكري لإدارة جنوب قبرص، لافتة إلى أنه سيقوض الاستقرار في المنطقة.
قبرص التركية: التمويل العسكري الأمريكي لإدارة جنوب قبرص سيقوض الاستقرار
جمهورية شمال قبرص التركية تنتقد قرار الولايات المتحدة تمويل تدريب عسكري لإدارة جنوب قبرص / Reuters
9 يوليو 2020

انتقدت جمهورية شمال قبرص التركية قرار الولايات المتحدة توفير تمويل للتدريب العسكري لإدارة جنوب قبرص، لافتة إلى أنه سيقوض الاستقرار في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الأربعاء، بأنه "من غير المفهوم كيف ستساهم زيادة الأنشطة العسكرية بين الولايات المتحدة وإدارة الشطر الجنوبي في استقرار المنطقة، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بمنطقة شرق المتوسط".

وأضاف البيان أن عدم مراعاة الحقوق والمصالح الخاصة بكل الأطراف المعنية بجزيرة قبرص، وطرح مبادرات أحادية أو ثنائية الجانب، سيؤثر سلباً على مساعي إحلال الأمن والاستقرار بين شطرَي الجزيرة والمنطقة برمتها.

وأكد البيان أن طريق إسهام الولايات المتحدة بالسلام والاستقرار في المنطقة، يمر عبر التعامل مع طرفي الجزيرة بشكل متوازن، وتشجيع الحوار البنّاء والتعاون بين اللاعبين الإقليميين في المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستوفر تمويلاً من أجل التدريب والتأهيل العسكري لإدارة جنوب قبرص في إطار العلاقات الأمنية بين الجانبين.

وتضمَّن مشروع قانون وافق عليه الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع واشنطن حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص بموجب شروط وقيود معينة.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987، بهدف منع حصول سباق تسلُّح فيها، وتشجيع أطراف الجزيرة على التوصل إلى تسوية سلمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us