سياسة
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إعلام عبري: إسرائيل تقدّم عرضاً جديداً لـ"حماس" بشأن تبادل الأسرى
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة مساء الأربعاء، عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لإعادة 4 إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية، قوله إن السلطات الإسرائيلية قدّمت عرضاً جديداً لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلام عبري: إسرائيل تقدّم عرضاً جديداً لـ"حماس" بشأن تبادل الأسرى
السلطات الإسرائيلية تقدِّم عرضاً جديداً لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" في غزة / AA
9 يوليو 2020

قدّمت السلطات الإسرائيلية عرضاً جديداً لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" بقطاع غزة، حسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها القناة (12) الخاصة مساء الأربعاء، عن مصدر (لم تسمِّه) مطلع على تفاصيل المفاوضات، لإعادة 4 إسرائيليين محتجزين لدى الحركة الفلسطينية.

وقال المصدر إن "إسرائيل قدّمت عرضاً جديداً للحركة عبر وسطاء، لكنها حتى الآن لم تتلقَّ رداً من حماس".

ولم يشر المصدر إلى تفاصيل العرض الإسرائيلي الجديد.

إلا أن القناة (12) قالت إن تقارير أفادت بأن السلطات الإسرائيلية أبدت استعدادها للتباحث مع "حماس" بشأن مبادرة عرضها رئيس الحركة بقطاع غزة يحيي السنوار.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أعلن السنوار أنهم جاهزون لتقديم "تنازل جزئي" في قضية الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن الأسرى من كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا.

وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، منهم جنديان أُسِرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014، (من دون الإفصاح عن مصيرهم أو وضعهم الصحي)، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وتطالب "حماس" بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن الإسرائيليين الأربعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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