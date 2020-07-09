سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 9 يوليو/تموز 2020
أنقرة تعلن مواصلة دعم الحكومة الليبية بموجب اتفاق التعاون العسكري / AA
9 يوليو 2020

أهم الأحداث:

أنقرة تعلن مواصلة دعم الحكومة الليبية بموجب اتفاق التعاون العسكري، والائتلاف السوري يقول إن فيتو روسيا والصين ضد المساعدات "جريمة كبرى".

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          تركيا: سنواصل دعم الحكومة الليبية بموجب اتفاق التعاون العسكري

            أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن بلاده تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا، بموجب اتفاق التعاون العسكري المبرم بين أنقرة وطرابلس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مبيناً أن من أولويات تركيا تحقيق تقدُّم في المسار السياسي. [TRT عربي]

            وأشار إلى أن تركيا تؤكد مراراً أن حل الأزمة القائمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، مبيناً أن من أولويات تركيا تحقيق تقدم في المسار السياسي استناداً إلى مبادئ مؤتمر برلين. ولفت إلى أن حكومة السراج تبنت مواقف إيجابية حيال المسار السياسي، فيما يواصل حفتر منذ اتفاقية أبو ظبي في أبريل/نيسان 2019، انتهاك جميع اتفاقات وقف إطلاق النار، ولم يلتزم المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية. [TRT عربي]

            الائتلاف السوري: فيتو روسيا والصين ضد المساعدات "جريمة كبرى"

              قال الائتلاف السوري المعارض الأربعاء، إن استخدام روسيا والصين "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد إيصال المساعدات إلى ملايين النازحين ببلاده "جريمة كبرى"، مؤكداً في بيانٍ أن الموقف الروسي-الصيني "نموذج للإرهاب السياسي المنظم". [TRT عربي]

              وأوضح أن روسيا طرف في النزاع، في إشارة إلى مساندتها نظام بشار الأسد. ودعا إلى حرمانها من أي قرار متعلق بالشأن السوري، بخاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قائلاً: "من غير الممكن أن يكون المجرم هو القاضي". [TRT عربي]

              مصدر:TRT عربي - وكالات
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