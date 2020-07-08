سياسة
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بسبب عبارة "داعش" على كأسها.. مسلمة أمريكية تقاضي "ستاربكس"
رفعت شابة أمريكية مسلمة دعوى قضائية ضد شركة كبيرة بعد تقديم كوب قهوة لها كُتب عليه "داعش" في أحد مقاهي "ستاربكس"، حسب وسائل إعلام محلية.
بسبب عبارة "داعش" على كأسها.. مسلمة أمريكية تقاضي "ستاربكس"
رفضت شركة "ستاربكس" التعليق على الحادثة بدعوى أن فرع الشركة المعنيّ يقع داخل متجر "تارغت" / AP
8 يوليو 2020

ذكرت شبكة CNN الأربعاء، أن شابة أمريكية مسلمة تُدعى عائشة، رفعت دعوى بتهمة التمييز ضدها بعد تسليمها كوباً كُتب عليه عبارة "داعش" بدل اسمها، من موظفة في مقهى "ستاربكس" داخل متجر "تارغت"، في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقالت عائشة (19عاماً) للشبكة الأمريكية إنها شعرت بالتمييز بسبب معتقداتها الدينية بعد أن رأت كلمة "داعش" التي تشير إلى اسم تنظيم إرهابي، مكتوبة على الكوب الذي قُدم لها.

وأضافت الشابة الأمريكية: "شعرت بالإهانة والإذلال في اللحظة التي رأيت فيها تلك الكلمة على الكوب؛ إنها كلمة تشوه سمعة المسلمين في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "لا أستطيع أن أصدق أنه في هذا اليوم وهذا العصر، يمكن اعتبار شيء من هذا القبيل مقبولاً".

ولفتت عائشة إلى أن الحادثة وقعت في 1 يوليو/تموز الجاري في مقهى ستاربكس داخل متجر "تارغت" الذي يُعَدّ من أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة.

وزعمت الموظفة التي قدمت الكوب لعائشة أنها لم تسمع الاسم بشكل صحيح، فيما نفت عائشة ذلك الادعاء وقالت إنها كررت اسمها مراراً عندما قدمت طلبها.

وحسب الدعوى المقدمة، عندما طلبت عائشة الحديث مع مدير المقهى لتنقل له الصورة، اعتبر الأخير أن ما حصل لم يقع عمداً وأن أخطاء من هذا القبيل عادة ما تحصل مع الزبائن.

ويمثل عائشة في القضية "مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية"، الذي قدم الدعوى نيابة عن عائشة إلى دائرة حقوق الإنسان في مينيسوتا الاثنين الماضي، ويطالب بطرد الموظفين المعنيين بالحادثة، حسب CNN.

بدورها قدمت شركة "تارغت" في بيان أرسلته إلى شبكة CNN، اعتذاراً عن الحادثة، وقالت: "لقد حققنا في الأمر ونعتقد أنه لم يكن تصرفاً متعمداً، لكنه خطأ مؤسف كان يمكن تجنبه بتوضيح بسيط".

وأضافت: "نتخذ الإجراءات المناسبة مع عضو الفريق، بما في ذلك التدريب الإضافي، لضمان عدم تكرار ذلك".

وفيما رفضت شركة "ستاربكس" التعليق على الحادثة، قال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN إن فرع الشركة المعنيّ يقع داخل متجر "تارغت"، وهذا يعني أن هذا الفرع يدار ويُشغَّل تماماً عن طريق "تارغت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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