سياسة
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"الدفاع" التركية: لن نسمح بإنشاء "ممر إرهابي" شمال سوريا
أكدت وزارة الدفاع التركية الأربعاء في بيان عبر صفحتها على تويتر، حول عمليات مكافحة الإرهاب، أن تركيا لن تسمح بأي نشاط ينفّذه تنظيم PKK/YPK الإرهابي الذي يهدف إلى إنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا.
"الدفاع" التركية: لن نسمح بإنشاء "ممر إرهابي" شمال سوريا
وزارة الدفاع التركية تؤكد أن تركيا لن تسمح بأي نشاط ينفّذه تنظيم PKK/YPK الإرهابي  / AA
8 يوليو 2020

أكدت وزارة الدفاع التركية، أن تركيا لن تسمح بأي نشاط ينفّذه تنظيم PKK/YPK الإرهابي الذي يهدف إلى إنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا.

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر صفحتها على تويتر الأربعاء، حول عمليات مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة: "لن يُسمح بأي نشاط ينفّذه تنظيم PKK/YPK الإرهابي بهدف إنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا".

وأضافت أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم حتى ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي مارس/آذار 2018 تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم PKK/YPK الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوماً بعد انطلاقها في 20 يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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