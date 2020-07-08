سياسة
2 دقيقة قراءة
لقاء تركي أردني يؤكد رفض مخططات الضم الإسرائيلية
أكد السفير التركي في الأردن رفض بلاده لمخطط الضم الإسرائيلي وشدد على دعم أنقرة للدور الأردني الرافض لهذه الإجراءات الأحادية.
لقاء تركي أردني يؤكد رفض مخططات الضم الإسرائيلية
السفير التركي لدى عمان أكد موقف بلاده الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية / Reuters
8 يوليو 2020

جددت تركيا والأردن، الأربعاء، موقفهما الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) عاطف الطراونة، وسفير أنقرة لدى المملكة إسماعيل آراماز.

وبين مجلس النواب، في بيان أن اللقاء الذي جرى في مقره بالعاصمة عمان، تناول أهمية التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الطراونة وقوف الأردنيين خلف عاهل البلاد في رفض المخططات الإسرائيلية لضم أراضي الضفة الغربية.

وشدد في هذا الخصوص على موقف المملكة الرافض للإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية.

وقال الطراونة: "عمان وأنقرة تجمعهما علاقات تاريخية وأواصر من الصداقة والتعاون، ما يتطلب اليوم إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، أكد السفير التركي حرص بلاده على إدامة التنسيق والتعاون مع الأردن.

وجدد تأكيد موقف تركيا الرافض لمخططات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية، مشدداً على دعم أنقرة للدور الأردني الرافض لهذه الإجراءات الأحادية .

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30% من مساحة الضفة.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، مطلع يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

ورفضاً لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة وقطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us